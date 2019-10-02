Borsa İstanbul hisselerine yeni sınıflandırma: ‘Yıldız’ veya ‘Ana’ pazarda olacaklar

Borsa İstanbul, yatırımcı sayısını ve çeşitliliğini artırmak için pay piyasasında işlem gören hisseleri sınıflandırdığı pazar yapısında değişikliğe gitti. Hisseler 4 Kasım itibarıyla ‘Yıldız Pazar’ ve ‘Ana Pazar’ olarak sınıflandırılacak.

Fotoğraf: Reuters

Bu pazarlar da Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 diye ikiye ayrılacak. Bu pazarlardaki hisselere uygulanan işlem esaslarında da değişiklik yapılacak.

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Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, değişiklik hakkında, “Yatırımcının güvenini artırıp, daha fazla gelmesini sağlamak için yeni bir sınıflandırma sistemine gidiyoruz. Yaptığımız herşey Borsa İstanbul’a güveni pekiştirmek için” dedi.

Değişiklikle hisse senetleri arasında işlem hacmi en yüksek ve işlem hacmine kıyasla oynaklıkları en düşük olan hisselerden halka açıklığı kabaca asgari 150 milyon dolar olanlar Yıldız 1 pazarına alınacak.

Yeni sınıflandırmaya göre Yıldız Pazar ilk grupta 37, Yıldız Pazar ikinci grupta 58, ana pazarın iki grubundaysa 257 hisse senedi bulunacak.

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Hisselerin ait olduğu pazara göre işlem kuralları gevşetilecek. Yıldız 1 pazarında yer alan hisse senetlerinin açığa satışında yukarı adım (uptick) kuralı kaldırılacak.

Değişiklik kapsamında Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda yer alan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (GSYO) ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları da Yıldız ve Ana Pazar’a alınacak.

Yeni uygulamada hangi hissenin hangi pazara girdiğini belirlemek için yedi kritere bakılacak. Bunlar toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve günlük oynaklığın hacme oranını gösteren likidite kriteri olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacak.