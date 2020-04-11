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Yaramazlara biraz batar!

Bor katkılı dezenfektan BOREL, satışa çıkarılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor katkılı dezenfektan BOREL’in haftaya satışa sunulacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Twitter hesabından bilgi veren bakan, şunları kaydetti: “Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde. Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz.”

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Bor katkılı el dezenfektanının 100 CC’lik şişelerde satılacağı, fiyatının da piyasadakilerin altında olacağı belirtildi.

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