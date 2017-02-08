BM’den Yemen çağrısı: Durum felaket ve hızla daha da kötüye gidiyor

Birleşmiş Milletler, Yemen’de açlık tehdidi altındaki 12 milyon kişinin acil insanı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2,1 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

AA’daki habere göre BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O’Brien, Cenevre’deki basın toplantısında Yemen’in dünyada gıda krizinin en şiddetli biçimde yaşandığı ülkelerin başında geldiğini söyledi: “7,3 milyon kişi bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor. Ciddi bir adım atılmadığı takdirde 2017’de açlık gerçek bir olasılık.”

“Yemen’deki durum felaket ve hızla kötüye gidiyor” diyen BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, ülkedeki 2,1 milyonu çocuk yaklaşık 3,3 milyon kişinin vahim düzeyde yetersiz beslendiğini belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne göre ülke nüfusunun üçte ikisini oluşturan 18,8 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yemen’de yaklaşık iki yıl önce başlayan iç savaşta birçok kişi evlerinden göç etmek zorunda kaldı. Halihazırda 10 milyon kişi de acil gıda, su, tıbbi destek ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.