BM’den 54 kişinin öldüğü Myanmar’a çağrı: Ordu, protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı bırakmak zorunda

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar’da kolluk kuvvetlerinin darbe karşıtı göstericilere yönelik şiddet kullanımını kınayarak, “Myanmar ordusu, protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı bırakmak zorunda” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Myanmar’da, 1 Şubat Pazartesi günü ordu yönetime el koymuştu. Ülkenin lideri Aung San Suu Çii ile yönetimdeki üst düzey isimler gözaltına alınmış; Aung San Suu Çii, ordunun ‘yeniden diktatörlük kurmaya’ çalıştığını ifade ederek halkı protesto etmeye çağırmıştı.

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Yaklaşık bir aydır darbe karşıtı eylemlerin devam ettiği ülkede, dün 38 protestocu ölmüş; BM’nin tabiriyle ‘en kanlı gün’ gerçekleşmişti.

AA’nın aktardığına göre Bachelet, yazılı açıklamasında, Myanmar kolluk kuvvetlerinin protestoculara karşı hakiki mühimmat kullanmasını ‘tam anlamıyla iğrenç’ olarak nitelendirdi.

Yaralıları tedavi etmeye çalışan acil sağlık personeline ve ambulanslara yönelik ‘belgelenmiş saldırılar’dan da ‘dehşet duyduğunu’ vurgulayan İnsan Hakları Yüksek Komiseri, şunları aktardı: “BM İnsan Hakları Ofisi, 1 Şubat darbesinden bu yana polis ve askeri görevlilerce en az 54 kişinin öldürüldüğü bilgisini doğruladı. Ancak gerçek ölü sayısı, Ofis’in doğrulayabildiği rakamlardan çok daha yüksek olabilir.”

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‘1700 kişi keyfi olarak tutuklandı; yüzlerce yaralı var’

Bachelet, tam rakamı bilinmemekle birlikte gösterilerde yüzlerce kişinin de yaralandığını aktardı.

Darbeye karşı ülkede 537 yerde gösteri yapıldığını belirten Bachelet, 1 Şubat’tan bu yana aralarında parlamento üyeleri, siyasi aktivistler, seçim yetkilileri, yazarlar, insan hakları savunucuları, öğretmenler, sağlık çalışanları, memurlar, gazeteciler, keşişler ve ünlü kişilerin de olduğu en az 1700 kişinin keyfi olarak tutuklandığını ve gözaltına alındığını kaydetti.

Bachelet, kolluk kuvvetlerinin en az 29 gazeteciyi tutukladığını da vurguladı.