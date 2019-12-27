BM: İdlib’de 235 bin kişi Türkiye sınırına kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye’nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki İdlib bölgesinde, Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesi üzerine 235 bin sivilin evlerini terk ederek sınıra göç ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) adını alan el-Kaide’nin Suriye uzantısı el-Nusra kontrolündeki İdlib bölgesine yönelik Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin hava saldırıları ve karadaki ilerlemesi üzerine binlerce insan Türkiye sınırına doğru göç etmeye başlamıştı.

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OCHA, 12 ile 25 Aralık arasında, bölgede büyük bir göç dalgası yaşandığını belirtti. Açıklamada, yerlerini terk eden insanların büyük kısmının, Suriye hükümet güçlerinin ilerleme kaydettiği Maaret el-Numan kentinden olduğu bildirilerek, bu kent ve çevresinin ‘neredeyse bomboş’ hale geldiği vurgulandı.

Binlerce kişinin Suriye ve Rus hava bombardımanı ile topçu saldırıları yüzünden bölgeden kaçarak Türkiye sınırına yığıldığı ve sınırda kamp kurdukları da, açıklamada yer aldı.

Bölgeden kaçarak ailesini Türkiye sınırına getiren Ebu el-Macid el-Nasır, Reuters’a ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye hükümetine muhalif olan herkesi öldürmek istediğini’ söyledi.

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Rusya ve Suriye hükümeti ise sivillerin bombalandığını reddederek, sadece bölgedeki ‘cihatçı militanlarla’ savaştıklarını öne sürüyor.