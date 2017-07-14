‘Bir yaşında iki cezaevi gören’ Miraz bebeğe doğum günü pastası yasak!

Annesiyle birlikte kaldığı cezaevinde bir yaşına giren Miraz adlı bebek için doğum günü pastası hazırlanmasına izin verilmedi.

‘Örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 2012’de altı yıl üç ay hapis cezası alan Gülistan Diken Akbaba, mahkumiyeti Yargıtay’ca onanınca yedi aylık bebeği Miraz’la birlikte Bakırköy Kadın Cezaevi’ne konulmuştu.

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Akbaba ile Miraz, üç ay önce de Gebze Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a konuşan Miraz’ın babası Cengiz Zaza Akbaba, 14 Temmuz’da doğan çocuğunun doğum gününde pasta yaptırılması için cezaevi yönetimiyle konuştuğunu ancak buna izin verilmediğini söyledi.

‘Miraz ve 560 bebeğin, adalet olmayan bir ülkede doğmanın bedelini ödediğini’ savunan baba, “Miraz da diğerleri de bu yüzden doğum gününü cezaevinde kutlamak zorunda kalıyor” diye konuştu.

Cengiz Zaza Akbaba, şunları anlattı: “Eşim hakkında hükmü veren hâkimler ‘FETÖ’den tutuklu. Eşim de tutuklu… Çelişkiye bakar mısınız? Bebeğimiz 19 Şubat’tan beri cezaevinde. Miraz’ımın büyüdüğüne dahi tanıklık edemiyorum. Cezaevinde emeklemeye başladı. Koğuştaki ranzalara çarpa çarpa yürümeyi öğrendi. Bir yaşında iki cezaevi gördü. Adil, yeniden yargılanma talebimiz kabul edilsin. Çocuklar cezaevinde büyümesin. Miraz ve eşim Gülistan için adalet istiyorum.”