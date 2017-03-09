Bir kez daha teyit edildi: DSG Rakka operasyonunda yer alacak

IŞİD’in ‘başkenti’ Rakka’ya yapılması beklenen operasyonun Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) beraber yürütüleceği bir kez daha dile getirildi.

Bugün ABD basınına yansıyan haberlerde, ABD’nin birkaç yüz deniz piyadesini Suriye’ye sahadaki yerel güçlere destek olması için gönderdiği belirtilmişti. Haberi ilk duyuran Washington Post, sevkiyatın özel harekat komandoları, saldırı helikopterleri ve 155mm top mermisi fırlatan M777 tipi obüsleri içerdiğini aktarmıştı.

Teyit hem sevkiyata hem DSG’ye

Pentagon’un sızdırdığı bilgilere doğrulama ABD öncülüğündeki IŞİD’e karşı uluslarararası koalisyondan geldi.

Koalisyonun sözcüsü ABD’li albay John Dorrian gönderilen ek kuvvetlerin operasyonda ‘Suriye’deki yerel güçler’le birlikte çalışacağını, ancak ön cephede bir rol almayacağını söyledi.

Dorrian, yerel kuvvetlerin DSG ve DSG’nin bünyesinde yer alan Suriye Arap Koalisyonu olduğunu belirtti.

Bu açıklama, Türkiye’nin omurgasını YPG oluşturduğu için ısrarla Rakka operasyonunda yer almasına karşı çıktığı DSG’nin beklenen Rakka harekatında rol oynayacağını bir kez daha teyit etti. ABD, daha önce de Türkiye’nin ısrarlı itirazlarına karşılık, büyük olasılıkla DSG’nin operasyonda yer alacağını açıklamıştı.

Dorrian, gönderilen kuvvetlere ilişkin de şu bilgiyi verdi: “Toplamda ek olarak 400 üzeri kuvvetten bahsediyoruz ve bölgede geçici bir süreliğine bulunacaklar.”

ABD daha önce Suriye’ye yaklaşık 500 özel kuvvetler askerini göndermişti. Şu anki sevkiyatın deniz piyadeleri topçu birliiğ ve özel kuvvetlerden oluştuğu basına yansımıştı.