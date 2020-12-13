Bir gün arayla Covid-19’a yenik düşen karı-koca yan yana toprağa verildi

Trabzon’da, yaşayan Hüseyin ve Hayriye Usta, bir gün arayla Covid-19’a yenik düştü. Hastanede hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri bugün yan yana toprağa verildi.

Fotoğraf: Reuters

Ortahisar ilçesinde yaşayan Hüseyin (79) ve eşi Hayriye Usta (80) testlerinin pozitif çıkması üzerine Kaşüstü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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İki haftadır tedavileri devam eden ve sağlık durumları ağırlaşan Hüseyin Usta dün, eşi Hayriye Usta ise bugün hayatını kaybetti.

Bir dönem Trabzonspor Kulübü’nde yöneticilik yapan Hüseyin Usta ile eşi Hayriye Usta, Sülüklü Mezarlığı avlusunda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.