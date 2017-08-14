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Bir canın bedeli: Aracıyla köpek ezen sürücüye 1097 lira para cezası

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Antalya’da aracını yol kenarında bekleyen köpeklerin üstüne süren, birisinin başının üzerinden geçerek öldürüp kaçan Erhan Kozan’a 1097 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Antalya Candost Derneği, Kozan hakkında idari işlem başlatılıp 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği ceza uygulanması için valilik ve Kepez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne şikayette bulunmuştu.

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Şikayet sonuçlandı.

Kozan’a Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten 1097 lira idari para cezası kesildi.

Dernek başkanı Arife Yanık, sürücü hakkında adli işlem başlatılması için de ilçe emniyet müdürlüğüne dilekçe verdi.

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