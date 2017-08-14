Bir canın bedeli: Aracıyla köpek ezen sürücüye 1097 lira para cezası

Antalya’da aracını yol kenarında bekleyen köpeklerin üstüne süren, birisinin başının üzerinden geçerek öldürüp kaçan Erhan Kozan’a 1097 lira para cezası kesildi.
Antalya Candost Derneği, Kozan hakkında idari işlem başlatılıp 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği ceza uygulanması için valilik ve Kepez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne şikayette bulunmuştu.
Şikayet sonuçlandı.
Kozan’a Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten 1097 lira idari para cezası kesildi.
Dernek başkanı Arife Yanık, sürücü hakkında adli işlem başlatılması için de ilçe emniyet müdürlüğüne dilekçe verdi.