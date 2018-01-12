‘Bilirkişi’ Kural savunmada: Hakkımdaki haberleri ‘sigara ve alkol lobileri’ yaptırıyor

DOĞU EROĞLU

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‘Çevreci Profesör’ olarak tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, özel konferanslar verdiği ve basın kampanyalarında görev aldığı Hattat Holding’in Amasra’daki kömür sahası hakkındaki davada bilirkişilik yaptığı ve Hattat Holding lehine rapor hazırladığına ilişkin haber üzerine avukatı aracılıyla bir basın açıklaması yayınladı.

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Açıklamada Orhan Kural’ın ‘Amasra’da bahse konu termik santralın bilirkişisi olmadığı’ belirtildi ve yalan haberlere karşı cezai müeyyidelerin uygulanması, maddi ve manevi tazminat talepleri için dava açacağı duyuruldu. Kural’ın avukatına göre, ‘son dönemde Türk gençliğinin her türlü uyuşturucu, alkol ve sigaradan korunması ile ilgili [Orhan Kural’ın] verdiği mücadele’ yüzünden, ‘belirli çevreler’ Kural hakkında haberler çıkartmaya başladı.

Hayali iddiaya yalanlama

Basın açıklamasında Kural’ın Hattat Holding’le kurduğu ilişkiye rağmen bilirkişilik görevini kabul etmesi ve Hattat Holding lehine rapor vermesine dair açıklama yine yer almadı.

Amasra-B kömür sahasını rödovans usulüyle işletme hakkı alan ancak bu sahada 12 yıldır üretim yapmayan Hattat Holding, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na verdiği taahhütleri yerine getiremeyince TTK’ya üretim öncesi hazırlık süresinin uzatılması için dava açmış, dava kapsamında bilirkişi olarak atanan Prof. Dr. Orhan Kural, özel ilişkilerinin bulunduğu Hattat Holding lehine rapor vermişti.

Orhan Kural’ın avukatı tarafından yapılan açıklamada ise bu gerçeğe değinilmiyor ve Kural’ın ‘termik santral projesi hakkında açılan davalarda bilirkişilik yapmadığı’ belirtilmekle yetiniliyor. Yani Kural’ın ardından avukatı da hayali bir iddiayı yalanlıyor.

‘Santral projesinde bilirkişilik yapmadım’

Kural gönderdiği e-postada, haberde kendisinin Hema Termik Santralı hakkında açılmış davalarda bilirkişilik yaptığına ilişkin bir iddia bulunmamasına karşın bu konuda düzeltme istedi. Hattat Holding’in termik santral projesi hakkındaki davalarda bilirkişilik görevi üstlenmediğini söyleyen Kural, ‘yerli enerji üretimi için doğru teknolojilerle kurulmuş termik santrallara karşı olmadığını’ ekleyerek, düzeltme yazısı yayınlanmadığı takdirde ‘kamuoyunu yanlış bilgilendirmekten’ dolayı suç duyurusunda bulunacağı ifade etti.

Açıklamada ayrıca “Müvekkilim Prof. Dr. Orhan Kural asla Amasra’da bahse konu termik santralın bilirkişisi olmadığı gibi kendisinin anılan bölgeye üç yıl önce öğrencileri ile teknik bir gezi dışında seyahati dahi olmamıştır” açıklaması yer aldı.

Ancak 2015 ve 2016’da Hattat Holding’e özel konferanslar veren Orhan Kural, üretime geçmemiş Amasra-B kömür ocağında 3 ve 4 Aralık 2016’da, yerin 600 metre altında nikah töreni ve televizyon programı gerçekleştirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girme girişimini de organize etmiş ve gerçekleştirilemeyen rekor denemesi öncesinde Hattat Holding tarafından işletilen Amasra-B kömür sahasında yerel basına açıklamalar yapmış, termik santral projesini savunmuştu.

Ne olmuştu?

TTK’nın 2005’te ihaleye çıkardığı Amasra-B sahasının rödovans yoluyla işletme hakkını Hattat Holding’e bağlı Hema Endüstri A.Ş. kazanmış, 20 yıllık sözleşme süresince çıkarılması planlanan 56 milyon ton kömür karşılığında ton başına 7,15 lira, yani toplamda 400 milyon lirayı TTK’ya ödemeyi taahhüt etmişti.

Ancak sözleşmenin ilk 12 yıllık döneminde şirket Amasra-B kömür sahasında hiç üretim yapmadı. TTK ile Hema Endüstri A.Ş. arasındaki görüşmelerde üretime hazırlık için tanına süre 2008’de 17 ay, 2009’da 17 ay, 2012’deyse dokuz ay uzatılmış, şirket bu dönemde de üretim yapamayınca TTK hazırlık süresini uzatmayı reddetmişti.

Bunun üzerine 2013’te başlayan dava süreçlerinin son ayağında Zonguldak 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi aralarında Prof. Dr. Orhan Kural’ın da bulunduğu İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nden üç kişilik bilirkişi heyeti belirlemişti.

Kural’ın da görev yaptığı bilirkişi heyeti, 15 Haziran 2016 tarihli raporunda, kömürün kullanılacağı termik santral projesine ait ‘ÇED Olumlu’ kararının henüz alınamamış olması, madende iş güvenliğine bağlı sebepler, enerji nakil hatlarının yetersizliği ve bürokratik süreçlerdeki uzamayı gerekçe göstererek Ocak 2013’ten itibaren 36+40 aylık ek süre verilmesini ve üretime hazırlığın Mayıs 2019’a dek uzatılması görüşünü mahkemeye iletti.

Bilirkişi heyeti raporunda, üretime geçilemeyeceği için TTK’nın alamadığı rödovans bedeli yerine talep ettiği tazminatın da uygun olmadığını ifade etti. Mahkemenin bilirkişi raporu doğrultusuna uzatma kararı almasıyla birbirine bağlı rödovans anlaşması ile Hema Termik Santralı projesi de kurtulmuş oldu.

Hattat Holding hem Hema Termik Santralı projesinde kullanacağını iddia ettiği Amasra-B sahasını elinde tuttu hem de Amasra’da çıkarılacak kömürle enerji üreteceği ileri sürülen Hema Termik Santralı bu kömür kaynağını adres göstererek ‘ÇED Olumlu’ kararı almayı başardı.