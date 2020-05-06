Bilim Kurulu üyesi: Temel kurallarda gevşersek vaka sayısı artar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, normalleşme sürecinde temel kurallara uyulmaması halinde vaka sayılarının artabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları uzmanı profesör, bireysel kuralların gevşetilmemesi gerektiğini ifade etti.

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Prof. Dr. Yamanel, kalabalık oluşturmama, maske takma, sosyal mesaeyi koruma ve hijyene uymanın, ‘yeni normal’in dört temel kuralı olduğunu ifade etti.

Bilim Kurulu üyesi şunları dile getirdi: “‘Yeni normal’ kurallarından aşının bulunup ya da çok etkin bir ilacın bulunup bağışıklığın global bir şekilde oluşmasından sonra vazgeçilebilir. Ondan dolayı ‘yeni normal’ kurallarını bu süreye kadar korumamız gerekir.”

Prof. Dr. Üstünel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer etkin bir aşı ya da etkin bir tedavi yöntemi bulunamadıktan veya global bir bağışıklık olmadıktan sonra bizim mutlaka AVM’ler de açılsa, okullar da açılsa mutlaka sosyal mesafeyi korumamız lazım, izolasyona, maske takmaya ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım. Eğer biz bu temel kurallara uyarsak herhangi bir artış olacağını düşünmüyorum. Ama bu temel kuralları gevşetirsek o zaman yeni pikler ve vaka sayılarında artış görebiliriz.”

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Salgın nedeniyle kapanan AVM’ler ile berber-kuaförlerin 11 Mayıs’ta belirlenen kurallar çerçevesinde açılması planlanıyor.