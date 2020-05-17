Bilim Kurulu üyesi: ‘Corona’ havuz ya da denizden kesinlike bulaşmaz diyemeyiz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, turizm sezonu açılmaya hazırlanırken uyardı: “Şu ana kadar havuz ya da deniz suyu ile bulaştığına dair elimizde bir bilgi yok ama bu demek değildir ki kesinlikle bulaşmaz. Virüsün nasıl davranacağı belli değil“.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan Prof. Dr. Özlü, virüsün her özelliği tam anlamıyla bilinmediğinden deniz ve havuzdan kesinlikle bulaşmaz demenin mümkün olmadığını belirtip “Deniz içinde barındırdığı tuz nedeniyle yine bir nebze olabilir ama havuz için hijyen, temizlik, kaç kişinin aynı ayna girdiği gibi konularda endişelerim var” dedi.

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‘Sudan virüs bulaşmaz‘ diye düşünerek çok sayıda insanın deniz ve havuzlara gitmesinin tehlikeli olduğunu vurgulayan Özlü şunları söyledi: “Belki su ile bulaşmaz ama biz birbirimize pekâlâ bulaştırabiliriz. Cümbür cemaat herkesin havuza atladığı bir ortamda, havuzdan çıkarken, güneşlenirken mesafenizi koruyamazsanız size de bulaşır. Sahiller iç içe geçilen ortamlar, maske de takılmamış olunacak, haliyle bu da riskli. Evinizin bahçesinde havuzunuz vardır, sadece size aittir o zaman sıkıntı yok. Ya da denize girdiniz ama etrafta kimseler yok, uzun bir kumsalda tek başınasınız o zaman da sorun yok. Diğer insanlarla teması koruyamadığınız her ortam ve her koşul risklidir. Ve bu riski almaya değmez”.