Bilgi bakandan: Suriye’de ‘kontrole alınan bölge’den patates ithal edilmiş

Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, Suriye’den ithalat yapılmasının ardından patates fiyatlarının düştüğünü söyledi.
Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasına dair basın toplantısında konuşan Zeybekci, ithalata dair önemli bir bilgi verdi.
Ekonomi bakanı, son dönemde satış fiyatlarında ciddi artışlar olan patates konusunda Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 1’ini geçmemek kaydıyla Suriye’de Türkiye’nin kontrole aldığı bölgeden ithalatın serbest bırakıldığını ifade etti.
Zeybekci, bu kapsamda TL bazında 4 bin ton patates ithal edildiği bilgisini verdi. Bakan, bu hamlenin olumlu sonuç verdiğini belirterek “Fiyatlar pazarda 2 liraya geriledi” dedi.