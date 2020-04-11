Bilecik belediyesi: Büyükşehir olmadığımıza dair anons yapmadık çünkü öyle olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur

Bilecik’te, bir sosyal medya kullanıcısı, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, ‘son dakika’ görseliyle, “Belediye hoparlöründen Bilecik’in büyükşehir olmadığı anons ediliyor” paylaşımı yaptı. Belediye, bunun gerçeği yansıtmadığını şu mesajla duyurdu: “Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur.”

Fotoğraf: Twitter

Sosyal medya kullanıcısı, dün akşam, İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından insanların fırın ve marketlerin önünde kuyruk oluşturduğunu, bunun üzerine belediyenin kentin büyükşehir olmadığı için yasak uygulanan kentler arasında olmadığını anons ettiğini yazdı.

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Mesaj kısa sürede yayıldı ve sosyal medyada gündem oldu. Bilecik belediyesinin Twitter hesabından, söz konusu sosyal medya hesabından paylaşılan bilginin doğru olmadığını anlatmak için mesaj paylaşıldı.

Türkiye’deki 30 büyükşehir şöyle sıralanıyor: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.