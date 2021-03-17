Biden: Putin bir katil; ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘katil olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyeceğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Pennsylvania eyaletine ziyareti sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos’a konuşan ABD başkanı, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

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Biden, ocak ayı sonundaki bir telefon görüşmesi sırasında Putin’e ‘söz konusu iddiaların kanıtlanması durumunda buna karşılık verilebileceği konusunda uyardığını’ kaydetti.

Putin’le uzun bir görüşme yaptıklarını aktaran ABD başkanı, “Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. Bunun gerçekleştiğini tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol dedim” ifadelerini kullandı.

AA’nın aktardığına göre Stephanopoulos’un, “Yani Vladimir Putin’i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz” sorusuna Biden, “Evet” cevabını verirken, “Bedel ödeyecek, göreceksin” diye konuştu.

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‘Afganistan’daki tüm birliklerin 1 Mayıs’a kadar çekilmesi zor’

Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Taliban’la yaptığı barış görüşmelerinde belirlenen 1 Mayıs tarihine kadar tüm Amerikan güçlerinin Afganistan’dan geri çekilmesinin ‘zor olacağını’ da kaydetti.

‘ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecine dair karar verme aşamasında olduklarını’ dile getiren Biden, Taliban ve Trump yönetiminin vardığı anlaşmanın, ‘iyi müzakere edilmemiş bir anlaşma olmadığını, bu nedenle müttefik ülkelerle istişareler yürüttüklerini’ dile getirdi.

Suudi Arabistan’a ne dedi?

ABD başkanı ayrıca, İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı raporu konusunda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e ‘işlerin değişeceğini açıkça’ söylediğini vurguladı.

Trump yönetiminin ise raporu kamuoyuna açıklamadığına, raporu yayınlayanın kendisi olduğuna işaret eden Biden, ‘veliaht prens hariç organizasyondaki herkesi sorumlu tuttuklarını’ belirterek şunları söyledi: “Çünkü biliyorum ki, bir ülkeyle müttefikliğimiz varsa asla o ülkenin başındakine kadar gitmedik, bu kişiyi cezalandırmadık ve dışlamadık.”

Biden yönetimi 26 Şubat’ta 35 yaşındaki Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ‘kaçırmasını veya öldürmesini onayladığı’ yönündeki ABD istihbarat raporunu yayınlamıştı.