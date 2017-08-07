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Beşiktaş taraftarından ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı

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Beşiktaş ile Konyaspor arasında dün oynanan Süper Kupa finalinde siyah-beyazlı taraftarlar ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açtı.

Fotoğraf: Twitter

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İkili açlık grevinin 152’ci gününde.

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Beşiktaş taraftar grubu ‘Beleştepe’ iki eğitimciye destek için ‘Nuriye Semih yaşasın‘ pankartı açtı.

‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartı alınmadı

Siyah-beyazlı taraftarların hazırladığı ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartı stada sokulmadı. Polis  gerekçe olarak pankart için 48 saat önceden ‘izin alınmamasını’ gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesi ve sırasında Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın “Bugün Türkiye’de maaselef tüm statlar söylüyor” dediği ‘İzmir Marşı’nı söyledi, ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ diye bağırdı.

Konyasporlu taraftarlar ise siyah-beyazlılara ‘PKK dışarı’ sloganı ve tekbirle karşılık verdi.

İlk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddelerin yağdığı karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaşlı Cenk Tosun’un golünün ardından Konyaspor tribününden sahaya kelebek tabir edilen bıçak atıldı. Siyah-beyazlı futbolcular bıçağı hakem Fırat Aydınus’a teslim etti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Konyaspor kupanın sahibi oldu.

Süper Kupa Konyaspor’un

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