BBP de ‘cumhur ittifakı’na katıldı: AKP listesinden seçime girecekler

AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na Büyük Birlik Partisi (BBP) de katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ittifaka ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteklediklerini her fırsatta dile getiriyordu.

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal ve BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç bugün birlikte kameraların karşısına geçti.

Tunç, parti kurullarının, BBP adaylarının AKP listesinden seçime girme kararı verdiğini belirterek kararı AKP’ye ilettiklerini söyledi.

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BBP’li yönetici, “Uygun karşıladılar, seçime AK Parti listelerinden gireceğiz” dedi

Ünal ise ittifakın ‘milletin ta kendisi’ olduğunu belirterek “Bu ittifakın lideri de milletin adamı milletin adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştu.