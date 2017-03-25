BBC’den iki bölümlük Türkiye programı: Ali Ağaoğlu da var, çatışma kentleri de

BBC programcısı Simon Reeve, iki bölümlük dizisinde farklı taraflarıyla Türkiye’yi konu alacak.
Programın tanıtım bülteninde son dönemde Avrupa Birliği’yle gerginliğin etkisiyle dikkatle izlenen Türkiye’den ‘güzellik ve aşırılıkların memleketi’ olarak bahsedilirken, Suriyeli mültecilerden, güneydoğuda süren çatışmalara, gelir dağılımındaki eşitsizlikten, gitgide artan otoriterleşmeye çok sayıda konu masaya yatırılıyor.
Programın tanıtımında müteahhit Ali Ağaoğlu’ndan da ‘Türkiye’deki emlak balonundan çıkar sağlayan milyarder iş adamı’ diye bahsediliyor. Ağaoğlu’nun röportaj sırasında “Yanılmıyorsam 12 tane Rolls Royce var” dediği duyuluyor.
Reeve, Türkiye’de artık ‘sıradan hale gelen’ yabancı basının ‘ajan’ olarak gösterilmesine, elinde tuttuğu Akşam gazetesinin ‘BCC İngiliz terör ajansı’ başlıklı manşetine ‘İnanılmaz’ yorumunu yaparak değiniyor.
Programın ilk bölümü, yarın Britanya saatiyle 21:00’da BBC Two kanalında yayınlanacak.