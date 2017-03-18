Baykal’dan ‘kaset komplosu’ için çağrı yapan Soylu’ya: Yedi yıl oldu, gereğini yapsın

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kendisini ‘kaset komplosu’nu izlemek için bakanlığa çağıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Yedi yıl oldu, ortada hiçbir şey yok. Derhal gereğini yapsın.”

Baykal, bir gizli kamera kaydı nedeniyle 10 Mayıs 2010’da CHP genel başkanlığından istifasını açıkladığı basın toplantısında, “Bu komplo siyasi iktidarın bilgisi ve onayı olmadan yapılamaz” demişti.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinden üç gün önce sızdırılan bir ortam dinlemesi kaydında da Erdoğan’ın Baykal’a yönelik ‘kaset komplosu’nu internete sızdırılmadan önce bildiği, kaseti izlediği hatta bizzat yayınlanmasını planladığı öne sürülüyordu.

CHP’li vekil, daha önce de 7 Haziran seçimlerinin ardından Erdoğan’la yaptığı görüşmede Erdoğan’ın ‘kaset komplosu’nda sorumluluğu olduğu kanaatini koruduğunu, bunu 10 Haziran’da yaptığı görüşmede Erdoğan’ın yüzüne de söylediğini ifade etmişti. Baykal son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kasedi izleyip sessiz kalmakla eleştirmişti.

‘Ciddi bir hukuki süreçten mutluluk duyarım’

Öğle saatlerinde Trabzon’da konuşan Soylu, Baykal’a çağrı yapmıştı: “Yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığına bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu’yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim.”

İzmir’de konuşan Baykal, Soylu ile bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Benimle paylaşacak da ne olacak? Ben yaşadığımız olaylarla ilgili gözlemler yapmışım, hükümler vermişim. Ama bu konuda yeni deliler yeni kanıtlar ortaya atılır, gerçekler kendini gösterirse, bundan mutluluk duyarım. Hep kuru laf, boş laf. Yedi yıl oldu, ortada hiçbir şey yok. Sayın bakanın elindeki bilgiler yargı süreci işletecek durumdaysa neyi bekliyor? Derhal harekete geçsin, derhal gereğini yapsın. Ciddi kanıtlara dayanan, siyasi saptırmaya yönelik değil, gerçekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan ciddi bir hukuki sürecin başlamasından mutluluk duyarım, bunu sevinçle karşılarım.”