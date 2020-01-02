Batman’da 18 yaşındaki inşaat bekçisi, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kültür varlıklarının temizlik ve bakım işlerinde yeni uygulama başlattı. Daha önce 39 tarihi ve turistik caminin temizlik ve bakım işleri yapılırken, 1 Ocak’tan itibaren tarihi önemdeki türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de bu kapsama alındı.