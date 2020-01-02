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Yaramazlara biraz batar!

Batman’da 18 yaşındaki inşaat bekçisi, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Batman’da inşaatta bekçilik yapan 18 yaşındaki Hasan Filiz, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Fotoğraf: DHA

Filiz, Demiryol köyündeki Tılmerç Mahallesi’ndeki kulübede ısınmak için yatmadan önce sobayı yaktı.

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Sabah saatlerinde inşaata giden işçiler, bekçiye ulaşamayınca kaldığı kulübeye gitti. Kulübenin kapısının kilitli olduğu fark eden işçiler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Filiz’i yerde hareketsiz yatarak gördü. 

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Filiz’in gazdan zehirlenerek öldüğü belirlendi.

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