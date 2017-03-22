Başbakanla ‘mantık dersi’: ‘Hayır’cılar terörist değil ama teröristler ‘Hayır’ diyor

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ diyecek yurttaşların terörist olmadığını ama teröristlerin ‘Hayır’ diyeceğini söyledi.

Iğdır’daki mitingde konuşan Yıldırım, daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin sık sık dile getirdiği ‘FETÖ’ ve PKK’nın ‘Hayır’ için çalıştığı iddiasını yineleyerek, “Şu anda içeride, dışarıda bu anayasa değişikliğine karşı çıkıyorlar. ‘Hayır’ diye kampanya yapıyorlar. FETÖ, PKK ile ‘Hayır’ için çalışıyor. FETÖ’nün dümen suyuna girmiş bazı siyasetçiler de milliyetçi görünümüne girip terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüyor” dedi.

‘Hayır’ da ‘Evet’ de başımızın, gözümüzün üstünde’

‘Hayır’ için Türkiye düşmanlrının bir araya geldiğini savunan Yıldırım, ‘aslında söylemek istediği’ni şöyle anlattı: “Hayır’ diyene tabii ki saygımız var. ‘Hayır’ da, ‘Evet’ de başımızın, gözümüzün üstündedir. ‘Hayır’ diyenler terörist değildir. Ama teröristlerin, Türkiye düşmanlarının ‘Hayır’ dediğini görelim, ona göre kararımızı verelim.”

‘FETÖ’nün oyuncağı olmuş siyasi hizipler, milliyetçilerin temsilcisi değil’

Milliyetçi seçmene seslenen Yıldırım, “FETÖ’nün oyuncağı olmuş bazı siyasi hizipler, milliyetçi kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir. Ülkücü kardeşlerimiz için vatanın birliği, beraberliği her türlü mücadeleyi verir. 16 Nisan, sevgili kardeşlerim, bir seçim değildir. 16 Nisan’da partiler yok. Seçime girmiyoruz” dedi.