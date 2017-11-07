Başbakandan ‘Paradise Papers’ açıklaması: Oğullarıma her türlü soruşturma yapılabilir

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‘Vergi cenneti’ Malta’da oğlunun beş ‘off shore’ şirketi bulunduğu ortaya çıkan Başbakan Binali Yıldırım, “Bunların gizlisi saklısı yok, çocuklarımın dokunulmazlığı yok, her türlü soruşturma yapılabilir” dedi.

‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri) politikacı ve iş insanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı. Belgeler, mali sistemlerine ‘off shore‘ adı verilen bu tür ülkelerde yatırım yapan kişilerin kendi ülkelerinde ödemeleri gereken vergiden kaçınmaya çalıştığını göstermesi bakımından önemli. ‘Off shore’ yatırımlar, ayrıca kayıt dışı kazancı da saklamak için kolayca kullanılabildiği için uluslararası finans sisteminde itibarlı sayılmıyor.

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Belgelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım’a ait Malta merkezli beş şirketin de olduğu önceki gün Cumhuriyet gazetesinin haberinde ortaya çıkmıştı.

Yıldırım Amerika’ya giderken Atatürk Havalimanı’nda konuyla ilgili şunları söyledi: “Siyasete başlarken çocuklarıma bir tavsiyem oldu. Devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız. Yakınına bile yaklaşmaşacaksınız. Denizcilik ise küresel bir iştir. Dünyanın her yanında iş yapıyorlar. Gizli tarafı yok. Sanki iş çeviriyormuşuz gibi benim fotoğrafımı basarak algı oluşturmaya çalışıyorlar. İddialar yeni de değil. Ben 2014’te seçimlerde adayken gündeme getirdi. Bir televizyon programında açıkladım. Şimdi usulsüzlük bulmuş gibi servis ediyorlar. Akılları sıra yıpratmaya çalışıyor. Milletim beni bilir. Benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın yok. Her türlü mali hukuki soruşturma yapılabilir. Bunu özellikle de istiyorum. Çocuklarımın şirketleri İstanbul’da en fazla vergi veren şirketler arasında.”

Can Dündar’a gönderme

Yıldırım, haberi ilk yazan Cumhuriyet gazetesinin ‘Yerli ve milli değil’ başlığına atfen de şöyle dedi: “Bana milli değil diyenlerin apar topar memleketten kaçanlar olduğunu (halen Almanya’da bulunan gazetenin eski yayın yönetmeni Can Dündar’ı kastediyor) vatandaşlarımın bilmesi gerekir. Yerli milli iseniz gazetenizin başından kaçıp gitmezsiniz.”