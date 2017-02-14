Başbakan Yıldırım, ‘Hayır’cılar kokteyline IŞİD’i de ekledi

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda PKK, ‘FETÖ’, DHKP-C’nin ardından IŞİD’in de ‘Hayır’ dediğini öne sürdü.

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan Yıldırım, daha önce sıkça dile getirdiği, “PKK, ‘FETÖ’, DHKP-C terör örgütleri ‘Hayır’ diyor” yorumunu yinelerken bu kez listeye IŞİD’i de ekledi: “Lafla peynir ekmek gemisi yürümez. Hele ‘Hayır’cıların bindiği HDP-PKK-FETÖ gemisi hiç yürümez. PKK ‘Hayır’ diyor, FETÖ ‘Hayır’ diyor, DEAŞ ‘Hayır’ diyor. Terör örgütleri hep beraber koro halinde ‘Hayır’ propagandası yapıyorsa bunun milletimiz için, ülkemiz için bir işareti var.”

CHP’ye de yüklenen başbakan, ana muhalefetin iktidarın her işine muhalif olmayı marifet saydığını belirtti: “Dertleri neymiş, parlamento ortadan kalkıyormuş. Parlamento ortadan kalkmıyor, bunu vatandaşlar da bilsin. Aslında CHP de bunu çok iyi biliyor. CHP’nin resmi siyaseti ‘AK Parti ne derse tam tersi olsun.’ ‘Ekini ektim, sırtımı rahata verdim’ diye bir şey yok. Türkiye’nin yol haritasında çok ciddi mesafeler kat ettik. Daha çok ama çok işimiz var.”

‘Millet ‘Evet’ diyor’

Yıldırım, 1980 darbesini hatırlattığı konuşmasında şunları söyledi: “Biz Türkiye’de demokrasinin başını öne eğdirecek bir olay daha yaşansın istemiyoruz. Milletin gücünün esas olduğu bir anayasayı millete götürüyoruz. Millet ‘Evet’ diyor bundan hiç şüphemiz yok. 15 Temmuz’da sivil vatandaşlarımıza saldıran FETÖ ve avanesi ‘Hayır’ diyor, her fırsatta sivil vatandaşlarımızı öldüren bölücü PKK ‘Hayır’ diyor. Onların arkasına saklanan, sırtını onlara yaslayan bölücü HDP de ‘Hayır’ diyor.”

Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ hedefleyen anayasa değişiklik referandumunda yapacakları ‘Evet’ kampanyasına 25 Şubat’ta Ankara Arena’da ‘start’ vereceklerini söyledi.