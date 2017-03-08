Başbakan ‘kabul etmemişti’: Çavuşoğlu, Rotterdam mitingini iptal etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’nın Rotterdam kentinde 11 Mart tarihinde düzenleyeceği mitingi iptal etti.
Çavuşoğlu’nun iptal kararını Hollandalı haber ajansı ANP duyurdu.
Reuters’ın aktardığı haberde, Rotterdam belediye başkanı Ahmet Ebutalib’in kent konseyine bir mektup gönderdiği ve mitingin düzenlemesinin planlandığı yerin sahibinin verdiği izni geri çektiğini belirttiği kaydedildi.
Ne olmuştu?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması beklenen Rotterdam’daki miting, 11 Mart’ta yapılacaktı. Ancak Hollanda hükümeti, mitinge ‘tamamen karşı olduğunu’ belirterek izin vermemişti.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, miting için Türkiye’nin resmen başvurduğunu, ancak işbirliği yapmayı düşünmediklerini aktarmış, ‘gerekçesi’ni de “Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda’nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil” diye açıklamıştı.
Büyükelçilik önünde protesto
İslam karşıtı söylemlerinin yanısıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sert ifadeleriyle de bilinen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Türkiye’nin Lahey büyükelçiliği önünde bugün bir protesto gösterisi düzenlemişti.
Wilders, Türk bakanların ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi halinde hiçbirinin referandum kampanyası öncesinde Hollanda’ya gelemeyeceğini savunmuştu.
‘Çavuşoğlu’nun konuşması niye engellenmedi, anlamadım’
Büyükelçilik önünde Türkçe ve Flamanca ‘Uzak durun, bu bizim ülkemiz’ yazılı pankart açan Wilders, anayasa değişikliğiyle birlikte Erdoğan’a daha fazla güç verileceğini belirterek, “Türk bakanların Hollanda’ya gelip bizim ülkemizde böyle bir rejim için lobi yapmasına izin veremeyiz” dedi.
Suudi Arabistn ve Kuzey Kore’nin de Hollanda’da lobi yapmasını istemediklerini söyleyen Wilders, “Erdoğan su katılmamış bir diktatör” diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda’daki konuşmasının neden engellenmediğini hala anlayamadığını kaydeden Wilders, hükümeti etkisiz kalmakla eleştirdi.
Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.
Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”
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