Başakşehir’de bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre 1. Kısım Mahallesi 4. Etaptaki bir sitede emekli başçavuş Emrullah K. (48) ile ilaç pazarlama şirketinde çalışan eşi N.K. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Emrullah K. sitenin bahçesinde eşinin kafasına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, N.K’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emrullah K’nin yakalanma çalışmaları başlatıldı.