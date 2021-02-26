Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, Odatv’den ayrıldı

Odatv internet sitesi, yayın yönetmeni Barış Pehlivan ve haber koordinatörü Barış Terkoğlu’nun kurumdan ayrıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Odatv

Sitede bugün çıkan yazıda ‘kurumların yenilenmeye ihtiyaç duyduğu’ belirtilerek “Odatv ile iki değerli arkadaşı, yöneticisi yolunu ayırıyor” ifadesine yer verildi.

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Yayın yönetmenliğine Serdar Cebe, haber koordinatörlüğüne ise Elif Yılmaz getirildi.

14 yıl toprağına su kattığımız Odatv’ye veda vakti…

Odatv çok önemli gazetecilik başarılarına imza attı. Yeni arkadaşlarımızın bu büyük markayı daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum.

Milyonlarca okurumuza çok teşekkürler. Gazeteciliğe aynen devam… https://t.co/9JAF8agggM pic.twitter.com/Qvb2tl7geM — Barış Pehlivan (@barispehlivan) February 26, 2021

Çağrı Develioğlu, sitenin dijital yayınlarından sorumlu olurken, Pınar Saraçoğlu’yla sosyal medya yayınlarını da yürütecek.

Ayrıca siteye yeni editör ve muhabirlerin de katıldığı kaydedildi.

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Yazıda şöyle dendi: “Odatv’nin bu evresinde habercilik anlayışımızda hiçbir değişiklik olmayacak. Biz, dernek ya da parti değiliz; biz gazeteciyiz. (…) Evet, ekran yüzü bile değişecek, yepyeni Odatv ile karşınızda olacağız.”