Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, Odatv’den ayrıldı

Odatv internet sitesi, yayın yönetmeni Barış Pehlivan ve haber koordinatörü Barış Terkoğlu’nun kurumdan ayrıldığını duyurdu.
Sitede bugün çıkan yazıda ‘kurumların yenilenmeye ihtiyaç duyduğu’ belirtilerek “Odatv ile iki değerli arkadaşı, yöneticisi yolunu ayırıyor” ifadesine yer verildi.
Yayın yönetmenliğine Serdar Cebe, haber koordinatörlüğüne ise Elif Yılmaz getirildi.
Çağrı Develioğlu, sitenin dijital yayınlarından sorumlu olurken, Pınar Saraçoğlu’yla sosyal medya yayınlarını da yürütecek.
Ayrıca siteye yeni editör ve muhabirlerin de katıldığı kaydedildi.
Yazıda şöyle dendi: “Odatv’nin bu evresinde habercilik anlayışımızda hiçbir değişiklik olmayacak. Biz, dernek ya da parti değiliz; biz gazeteciyiz. (…) Evet, ekran yüzü bile değişecek, yepyeni Odatv ile karşınızda olacağız.”