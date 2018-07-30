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Yaramazlara biraz batar!

Barış Atay ve Erkan Baş HDP’den ayrılıyor: TİP’e geçecekler

 

HDP’den milletvekili seçilen Barış Atay ve Erkan Baş’ın önümüzdeki günlerde istifa edip aralık ayında yeniden kurulan Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacağı öğrenildi.

Hatay’dan seçilen Atay ve İstanbul’dan seçilen Baş TİP’i tekrar kuran ekip içinde yar almış ancak HDP listelerinden Meclis’e girmişti.

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Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre iki milletvekili partilerine katılmak için HDP’yle anlaştı. Baş ve Atay’ın TBMM’nin ekim ayında açılmasından önce HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor.

Böylece TBMM’deki parti sayısı dokuza çıkacak.

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TİP’in kısa öyküsü

Bir grup sendikacı tarafından 1961’de kurulan TİP, 1965’te 15, 1969’da iki milletvekiliyle TBMM’ye girdi. TİP, 12 Mart 1971’deki darbe sonrası kapatıldı. Parti lideri Behice Boran, dört yıl sonra TİP’i tekrar açtı. Ancak ömrü kısa oldu ve parti, 12 Eylül’de yine kapatıldı. Boran ve TİP yöneticileri, 1987’de TKP ile birleşerek, Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni kurdu.

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