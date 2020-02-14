Banksy’den ‘Sevgililer Günü’ne özel

‘Banksy’ adıyla tanınan Britanyalı sanatçı, sevgililer günü temalı bir çalışma yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Sanatçı, İngiltere’nin Bristol şehrindeki Barton Hill’de bir evin yan duvarına sapanla bir demet kırmızı çiçek fırlatan bir kız resmetti.

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Banksy, Instagram’dan çalışmanın fotoğrafını paylaşarak işin kendisine ait olduğunu doğruladı.

Guardian’ın haberine göre Banksy’nin seçtiği binada kirada oturan 67 yaşındaki Edwin Simons ve 37 yaşındaki kızı Kelly Woodruff, yoldan geçenlerin Facebook’ta yaptığı paylaşımlarla çizimi fark etmiş.

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‘Korumaya almak istiyoruz’

Duvarın üzerini camla kaplatarak Banksy’nin çalışmasını korumak istediğini belirten baba kız, eserin adını ‘Sevgililerin Banksy’si’ (Valentine’s Banksy) koymuş.