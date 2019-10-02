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Yaramazlara biraz batar!

Banksy Londra’da mağaza ‘açtı’: Gelirle mülteci botu alınacak

‘Banksy’ adıyla tanınan Britanyalı sanatçı Londra’nın güneyinde yer alan Croydon’da ‘bir kartpostal şirketinin adını kullanıp ürün satmasını engellemek için’ dükkan açtı.

Fotoğraf: [email protected]

Independent’ın haberine göre sanatçı ‘Gross Domestic Product’ (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) adını verdiği dükkan sayesinde isminin ticari marka haline getirilip haksız yere kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

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Fotoğraf: [email protected]

İki hafta vitrininin ışıkları açık kalacak dükkanda sergilenen eserler yalnızca internet üzerinden satışa sunulacak.

Satışın gelirleriyle yeni mülteci botu alınacak

Banksy, satışlardan elde edilen gelirle ‘İtalyan güvenlik güçlerinin el koyduğu mülteci botunun yerine yeni bir bot alınacağını’ duyurdu: “Telif hakkına dair tutumum değişmedi. Herkesi eğlence, akademik araştırma veya aktivizm için eserlerimi kopyalamaya, ödünç almaya, çalmaya ve üzerlerinde değişiklik yapmaya davet ediyorum. Sadece birilerinin adımı münhasır bir şekilde kullanmasının önüne geçmek istiyorum.”

Fotoğraf: Juxtapoz.com

Vitrinde satışa sunulan ürünler arasında polis kaskından yapılma disko topu ve çocuklara sayı saymayı öğretmek için oyuncak kamyona yüklenen tahtadan göçmen figürleri var.

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Fotoğraf: [email protected]

Son dönemdeki mülteci ölümlerine de dikkat çeken Banksy’nin Yunanistan’daki göçmen kamplarında tutulan kadınların diktiği paspasların üzerine can yeleklerinin kumaşlarından ipliklerle “Hoşgeldiniz” yazdığı paspaslar da vitrinde yer alıyor.

Fotoğraf: Juxtapoz.com

Kapalı devre kameralarla çevrili bir beşiğin bulunduğu oda ve Britanyalı rapçi Stormzy’nin finalinde sahne aldığı Glastonbury Müzik Festivali’nde giydiği Britanya bayraklı kurşun geçirmez yelek de sergilenen eserler arasında.

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