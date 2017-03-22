Bakanlık ‘yatırım’ isteyen Ağaoğlu’na ‘kaçak yapı’larını hatırlattı: Birileri istiyor diye Uludağ feda edilmez

Uludağ’daki uygulamaları eleştiren ve ‘yatırım’ talep eden müteahhit Ali Ağaoğlu’na Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi: “Uludağ’ı istediği gibi yönetmek kimsenin haddine değildir ve birileri istiyor diye Uludağ Milli Parkı kimseye feda edilmeyecektir.”

Uludağ’da 19 Mart tarihinde basın toplantısı düzenleyen Ağaoğlu, Uludağ’ı ‘Türkiye’nin en iyi kayak merkezlerinden biri’ olarak tanımlayarak, burada sorunlar yaşandığını söyledi.

Uludağ 1’nci bölgenin Orman ve Su İşleri Bakanlığına, 2’nci bölgenin ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olduğunu aktaran Ağaoğlu, “Burası kayak merkezi ise kayak merkezi için ne gerekiyorsa o yapılmalı. Palandöken ve Erciyes’e devletin çok güzel yatırımları oldu” dedi.

Uludağ’a 100 milyon dolar yatırım yaptığından bahseden Ağaoğlu, şunları söyledi: “Birinci bölgede oteller boş, şimdi köpekler cirit atıyor. Uludağ’ın durumu ortada. Bu işin bir de sosyal boyutu var. Bugün gerçekten Uludağ’ın eteklerinde bir sürü köy var. Gidin o köylere doğudaki köylerden çok daha geri durumda. Otelimizde çalışan insanların yüzde 60’ı, yüzde 70’i civardaki köylerdendi. Burası civar köylerde çalışan insanlara iş ve aş kapısı. Uludağ’ı Orman ve Su İşleri Bakanlığının kanunu ile idare edersen olmaz.”

Kaçak oteli hatırlatıldı

Ağaoğlu’nun sözlerine, birinci bölgenin bağlı olduğu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan cevap geldi.

Bakanlığın açıklamasında, Ağaoğlu’nun Uludağ’ın belediyeye devrini istediği de hatırlatılarak bu sözler ‘akla ziyan’ olarak tanımlandı.

Ağaoğlu’nun oteli için yer tahsisi yapıldığı ancak imar planlarının dışına çıkılarak orman alanına kaçak bina yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bu kaçak binalar 2000 yılından önce dönemin siyasilerince bürokratlar üzerine yapılan baskılarla gerçekleştirilmiştir. Bu kaçak yapıların yıkılıp imara uygun hale getirilmesi için ilgili firmaya tebligat yapılmış, ancak bu güne kadar bir işlem yapılmamıştır” dendi.

Açıklamada, haberlerde Ağaoğlu’nun ‘çileden çıktığına’ dair ifadeler olduğu anlatılarak “Bir kişinin veya firmanın çileden çıkmaması için tahsise ve mevzuata aykırı inşaat yapması ve bunun devamı mı gerekiyor?” diye soruldu.

Ağaoğlu’nun kapattığını söylediği otelinin mahkeme kararıyla kapatıldığını aktaran bakanlık, “Bu işler sözle ve blöf ile yürütülemez” dedi.

‘Uludağ feda edilemez’

Açıklamada Erciyes ile Palandöken’in Uludağ’la kıyaslanmasının doğru olmadığı ifade edilerek, Erciyes ve Palandöken’in milli park statüsünde bulunması nedeniyle kayak merkezi olarak düzenlediğini ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Uludağ’da ise hem orman alanı hem de Milli Park vasfı bulunmaktadır. Burada yapılacak işlerin Milli Park Gelişim Planlarına uygun olarak yapılması mecburiyeti kanuni bir vecibedir. Milli Park statüsünün kaldırılması halinde ise Uludağ’da çivi çakmak bile mevcut orman kanununa göre mümkün değildir.”

Bölgenin belediyeye devrinin yasaya göre mümkün olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun inadı ve Bursa’ya gıcıklığı hususuna gelince, bu tek kelimeyle abesle iştigaldir. Böyle bir şeyin olması söz konusu bile değildir” dendi.

Bakanlığın Uludağ’ı korumak için her türlü tedbiri aldığı vurgulanan açıklamada “Uludağ’ı istediği gibi yönetmek kimsenin haddine değildir ve birileri istiyor diye Uludağ Milli Parkı kimseye feda edilmeyecektir” değerlendirmesinde bulunuldu.