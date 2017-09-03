Bakanlık verileri: Diyanet’in 2017 bütçesinin yüzde 97’si ‘eridi’

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre; 2017 yılı için 4 milyar 368 milyon lira ödenek alan Diyanet, yedi ayda ödeneği ‘eritti’.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre Diyanet’i, 566 milyon lira harcayıp bütçesinin yüzde 93’ünü bitiren Avrupa Birliği Bakanlığı izledi.

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Maliye Bakanlığı verilerine göre, kuruluşlara ayrılan 674.4 milyar liralık toplam bütçenin yaklaşık yüzde 56’sı yedi ayda harcandı.

‘Yüzde 97’sinden fazlasını harcadı’

Diyanet’in 2017 yılı performans programına göre personel sayısı 117 bin 378. Müftülüklerde görevli personel sayısı ise 115 bin 218. Bütçeden bu yılın tamamı için 4 milyar 368 milyon lira ödenek alan Diyanet, bu paranın yüzde 97’sinden fazlasını harcadı. Sadece yedi ayda harcanan tutar 4 milyar 244 milyon lirayı geçti.

Üçüncü sırada yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bütçesinin yüzde 81.2 sine gelen 41 milyar 475 milyon liralık harcamayı yedi ayda yaparken, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yaklaşık 12 milyar liralık bütçesinin 9 milyar lirasını harcamış bulunuyor.

Göreve geldiği ilk günden bu yana tartışmaların odağında olan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kısa bir süre önce emekliye ayrılmış, yerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş’in vekalet edeceği açıklanmıştı.