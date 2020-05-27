Bakanlık: İdlib’de yol kontrol devriyesi esnasında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin İdlib bölgesinde bugün bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın yazılı açıklamasında, İdlib’de yol kontrol devriyesi sırasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde nedeni henüz tespit edilemeyen bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Patlamanın tesiriyle kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”