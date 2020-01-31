Bakandan ‘corona’ açıklaması: Ufak belirtiler karşısında tedirgin olunmamalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü hakkında, “Ufak belirtiler karşısında tedirgin olunmamalı” dedi.

Bakan Koca, bugün İstanbul Havalimanı’na giderek corona virüsüne karşı alınan önlemler ile karantina odasını inceledi.

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Ardından gazetecilere konuşan Koca, Türkiye’de corona virüsü taşıyan hasta olmadığını ifade ederek “Türkiye’ye giriş yapan şüpheli vaka yok” diye konuştu.

Sağlık bakanı şunları söyledi: “Bakanlığın uyarıları ve bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilere özellikle itibar edilmemesinin altını çiziyorum. Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu dönemde Çin’den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Corona virüsü tanısı alan kimse olmadı. Şu ana kadar herhangi bir yeni corona virüsü hastamız asla olmadı. Çin’den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. Bugüne kadar şüpheli hasta sayısı 70 oldu ama hiçbirinde corona virüsü çıkmadı. Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdik.”

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak geçen yılın aralık ayında görülen corona virüsü, şimdiye dek 200’ün üzerinde insanın ölümüne yol açmıştı. Virüs Çin’de binlerce kişiye bulaşırken, ABD, Britanya, Rusya, Almanya, Fransa, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya gibi ülkelerde görülmüştü.