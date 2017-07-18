Bakan yeni müfredattaki cihat kavramını ‘açtı’: Rahatsızlık duymayın, dinimizde var

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatın içeriğinde yer alan ‘cihat’ kavramının tanımını ‘açtı’: “Cihat, bizim dinimizde bir unsur, dinimizde var.”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu sene 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulamaya konulacak müfredatın, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bütün sınıflar için geçerli olacağını söyledi.

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Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı; sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilendi.

‘Cihat deyince aklınıza ne geliyor?’

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun aktardığına göre, Yılmaz sözlerine şöyle başladı: “Peygamberimizin dediği şu; ‘Bir savaştan dönerken küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz’ diyor. Nedir büyük cihat? toplumumuza hizmet etmek, refahı artırmak, toplumda huzuru sağlamak, toplumun ihtiyaçlarını sağlamak. En kolay şey savaşmak, kavga etmek. Maharet zor olan, barışı sağlamak huzuru sağlamak. Kalkınmayı sağlamak. Cihat deyince aklınıza ne geliyor?”

Cihat kavramının müfredata niçin konulduğuna dair eleştirilere “Cihatın gerçek anlamı ülkenizi sevmektir, vatanınızı sevmektir, milli birlik ve beraberliğe hizmet edecek her ne gerekiyorsa o konuda faaliyet göstermektir. Cihatın ne olduğunu ve ne olmadığının öğretilmesinin görevi de bizim bakanlığımızın asli görevleri arasında olduğunu düşünüyoruz” diye yanıt veren bakan, bundan rahatsızlık duymaya ‘gerek olmadığını’ söyledi.

Yılmaz şöyle devam etti: “Aksine biz bunu vermeseydik, talep gelmesi lazımdı. Sizin dışınızdaki birileri sanki yeni bir şey bulmuş gibi sanki bir şey varmış gibi cihat kelimesini ortaya attığında acaba bizim çocuklarımız, gençler, merak edip yanlış yerden bilgi edinmesi mi daha doğru olur yoksa ‘Böyle bir şey dinimizde var doğrusu nedir, ölçüsü nedir, nedir bunun aslı’ diye onu aslından öğrenmesi lazım. Cihat kavramının ne olduğunu ve ne olmadığını din derslerinde, fıkıh dersinde evlatlarımıza vermek istiyoruz.”

Bakan sözlerine, ‘cihat tanımı’nı darbe girişimi üzerinden yaparak son verdi: “Cihatın bir şeyi de 15 Temmuz. 15 Temmuz’daki milletin kendi hakkına, hukukuna sahip çıkmasıdır. Cihat, hakkına hukukuna sahip çıkmaktır, kul hakkına riayet etmektir, gönül kırmamaktır kalp kazanmaktır. İşte bunların hepsi o büyük cihatın parçaları ve unsurlar.”