Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’na ‘uyarı verdi’: Şuramıza kadar geldi, adamlarını derle topla

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun ‘Koruköy paylaşımı’ üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Şuramıza kadar geldi artık. Adamlarını derle topla. Terör örgütünün propagandasını yapmasınlar.”

İnsan Hakları Derneği (İHD), PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’de insan hakları ihlalleri yaşandığını açıklamıştı.

Tanrıkulu, Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım’ı etiketleyerek “Gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü bildirilen Abdi Aykut’un durumu ile ilgili işlem yapacak mısınız?” diye sormuştu.

Nusaybin Kuruköy'de gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü bildirilen Abdi Aykut'un durumu ile ilgili işlem yapacak mısınız?@TC_Basbakan pic.twitter.com/WnWlGMIiFT — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) February 22, 2017

İHA’nın haberine göre Erzurum’daki bir toplantısında konuşan içişleri bakanı, önce Tanrıkulu’e yüklendi: “Sen milletvekilisin, terör örgütünün uşağı değilsin. Lafınızı ve ölçünüzü bilin de konuşun. 11 yaşındaki o evladımız bu dünyada da, öteki dünyada da yakanda olur. Teröristlerin arkasında olmayın. Milletin yanında olun, yeter artık. Alçakça PKK’lı teröristlere ne oldu diye soruyorsunuz. Kimsiniz siz? Şuramıza kadar geldi artık. Siyaset yapacaksanız edeplice yapın.”

Soylu ardından Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Adamlarını derle topla. Terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onlara zemin hazırlamasınlar. Milletimizi istismar etmesinler. Burada bu millet istiklal mücadelesi yapıyor. Kimin tarafındasın, neyin tarafındasınız siz?”

‘Demirtaş denen o adam müsveddesi…’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘birleştirici bir tutum’ içinde olduğunu söyleyen Soylu, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ‘Demirtaş denen o adam müsveddesi’ ifadesini kullanarak, “Milleti birbirine kırdırmak için meydanlara çağırıyor” dedi.

‘Şu referandum bitsin bak neler olacak’

13 vekili tutuklu bulunan HDP’nin sandık üzerinde ‘baskı’ kurduğunu savunan Soylu şöyle devam etti: “Şu referandum bitsin bak neler olacak. Bu referandumun en önemli kararı millet ne derse o olacak, millet ne istiyorsa o olacak, millet ne karar veriyorsa o olacak. Karayazı’da 7 Haziran’da nasıl oy kullanıldığını ben biliyorum. Hadi şimdi kullandırsınlar, milleti tehdit etsinler de görelim” dedi.