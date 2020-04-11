Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de ‘corona’dan yoğun bakıma alınan hasta sayısı ilk kez azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ‘corona’dan yoğun bakıma alınan hasta sayısının ilk kez azaldığını duyurdu.

Koca, geceyarısından sonra Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir.”

Reklam

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 11 Nisan akşamı itibariyle 1101, vaka sayısı da 52 bin 167 olarak açıklanmıştı. Entübe hasta sayısı 1021, yoğun bakımdaki hasta sayası ise 1626 olarak verilmişti.

Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1006’ya yükseldi; 4 bin 747 yeni vaka var

Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 908’e yükseldi; 4 bin 56 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 812’ye çıktı; 4 bin 117 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 725’e yükseldi; 3 bin 892 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 649’a yükseldi; 3 bin 148 yeni vaka var

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 574’e yükseldi

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 501’e yükseldi, vaka sayısı 23 bin 934

Türkiye’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, vaka sayısı 20 bin 921’e çıktı

Türkiye’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 356’ya, vaka 18 bin 135’e yükseldi

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 277’ye yükseldi; vaka sayısı 15 bin 679

Türkiye’de ölü sayısı 214’e, vaka sayısı 13 bin 531’e çıktı

Türkiye’de ölü sayısı 168’e, vaka sayısı 10 bin 827’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 131’e, vaka sayısı 9 bin 217’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 108’e, vaka sayısı 7 bin 402’ye yükseldi

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 92’ye, vaka sayısı 5 bin 698’e çıktı

Türkiye’de ölü sayısı 75’e, vaka sayısı 3 bin 629’a yükseldi

Grafik: Türkiye ‘corona’nın artış hızında ilk sırada

Ülke ülke ‘corona’ testi: Çin, Güney Kore ve İtalya önde; Türkiye gerilerde

Türkiye’de ölü sayısı 59’a, vaka sayısı 2 bin 433’e yükseldi

İtalyan profesör: Türkiye’deki sağlık çalışanları yüksek rakamlara hazırlansın

Türkiye’de ölü sayısı 44’e, vaka sayısı 1872’ye yükseldi

Türkiye’de ölü sayısı 37’ye, vaka sayısı 1529’a çıktı

Türkiye’de ölü sayısı 30’a, vaka sayısı 1236’ya çıktı

Türkiye’de ölü sayısı dokuza, hasta sayısı 670’e ulaştı

‘Corona’ şüphesi taşıyan hasta, her sağlık kuruluşunda tedavi görebilecek

Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı üçe yükseldi

Sağlık bakanı: Bugüne dek 10 bini aşkın ‘corona’ testi yapıldı

Türkiye’de ‘corona’dan bir kişi daha öldü; vaka sayısı 191’e çıktı

Türkiye’de ‘corona’dan ilk ölüm

SON HABERLER

Bakanlıktan ekmek dağıtımı için valiliklere talimat

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentte ekmek dağıtımının, başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...