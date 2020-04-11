Türkiye’de ‘corona’dan yoğun bakıma alınan hasta sayısı ilk kez azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ‘corona’dan yoğun bakıma alınan hasta sayısının ilk kez azaldığını duyurdu.

Koca, geceyarısından sonra Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir.”

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Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 11 Nisan akşamı itibariyle 1101, vaka sayısı da 52 bin 167 olarak açıklanmıştı. Entübe hasta sayısı 1021, yoğun bakımdaki hasta sayası ise 1626 olarak verilmişti.