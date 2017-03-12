Bakan Çavuşoğlu Hollanda’dan yazılı özür bekliyor: Karşılığı olacak, böyle kalmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisine ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya referandum mitingi için izni vermeyen Hollanda’dan yazılı özür beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu’nun uçuş izni dün Hollanda tarafından iptal edilirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da gece saatlerinde kara yoluyla girdiği Hollanda’dan Almanya’ya geri gönderilmişti.

Referandum çalışması için Fransa’nın Metz kentine giden Çavuşoğlu, Hollanda’nın yaptığının Viyana Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirterek ‘barışçıl gösteri yapan insanların üzerine köpekleri göndermenin ırkçılık olduğunu’ kaydetti.

Çavuşoğlu, Hollanda’nın yaptıklarının ‘karşılıksız kalmayacağını’ ifade ederken yazılı özür beklediklerini de vurguladı: “Bunun karşılığı olacak, böyle kalmaz. Atacağımız diğer adımları da planlamaya başladık. Hollanda özür dilemedikçe biz bu adımları atmaya devam edeceğiz. İnsan gibi dedim ki, ‘Sizdeki seçim problemse seçimden sonra geleyim.’ (Hollanda Başbakanı Mark) Rutte küstahça ‘Seçim öncesi de sonrası da gelemez. Gelirse laleleri, müzeleri görür, Türkleri göremez’ dedi. Wilders’ın (aşırı sağcı Hollandalı muhalif lider Geert Wilders) esiri olmuşlar. Amaç farklı. Hollanda’dan yazılı özür istiyoruz.”

‘Maslahatgüzarımızı karakola götürüp hücreye attılar’

Avrupa’nın ‘bir uçuruma gittiği’nden bahseden Çavuşoğlu, “İkinci Dünya Savaşı öncesine gidiyor. Bunu hatırlatınca çok üzülüyorlar ama gerçek” dedi.

Avrupa Birliği dönem başkanı dahil birçok ülkenin dışişleri bakanıyla görüştüğünü, diğer ülkelerden de Hollanda’nın uygulamasının yanlış olduğuna dair bir açıklama beklediklerini aktaran Çavuşoğlu, “Bizim maslahatgüzarımızı karakola götürüp hücreye attılar. Bir açıklama yapsınlar, hiçbir şey göremiyoruz. Avrupa Birliği arasındaki dayanışma işte; görüyoruz. Mert bir şekilde bu Hollanda’nın faşizan uygulamanın yanlış olduğunu Avrupalılardan da duymak istiyoruz. Sadece bize ders vermeye kalkmasınlar” diye konuştu.

Çavuşoğlu, uluslararası hukukla da mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Hollanda’yla referandum gerilimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, günler öncesinden Hollanda’nın Rotterdam kentinde 11 Mart’ta gurbetçilere sesleneceğini duyurmuş, ancak Hollanda hükümeti, mitinge izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Buna rağmen Çavuşoğlu, dün sabah Rotterdam’a gideceğini yinelemiş, ülkeye girişine izin verilmemesi halinde Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmiş, yaptırım tehdidinin çözüm bulmayı imkansızlaştırdığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

Bu gelişmelerin ardından Almanya’dan Hollanda’nın Rotterdam kentindeki konsolosluk binasına gitmeye çalışan Aile Bakanı Sayan Kaya’nın aracı da binanın yakınında durdurulmuş, yetkililer, Kaya ve beraberindekileri Almanya’ya geri göndermişti.

Kaya, bu sabah uçakla İstanbul’a gelmişti.