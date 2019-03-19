Bahçeli’ye göre istenen sonuç olmazsa bile ‘cumhur’ devam: İki parti kanka olmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart’taki yerel seçimlerde ‘cumhur ittifakı’ adaylarının istenen sonuçları alamaması halinde kimsenin endişe etmemesi gerektiğini, AKP ile MHP’nin artık ‘kanka’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bahçeli, NTV-Star TV ortak yayınında konuştu.

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MHP lideri, seçim sürecinde muhalefetin ‘tarihi bir hata’ yaptığını savunarak, ‘ekonomik karamsarlık’ yaratılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Bahçeli, “Beklenen netice olmazsa kimse endişe etmesin. İki parti artık kanka olmuştur” diye konuştu.

Bahçeli şöyle konuştu: “(31 Mart) Sadece bir büyükşehir belediye başkanını seçmek değildir, sadece il ve ilçe belediye başkanlarını seçmek değildir, muhtarları seçmek değildir. Bunların hepsini yapalım ama bir yerde de bir ters düşüş olmasın, bir karşı duruş olmasın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata tam anlamıyla geçirebilecek, istikrar sağlayabilecek, kalıcı kılabilecek bir başarının da tamamıyla desteklenmesini sağlamak lazımdır. Bu başarı mahalli idareler seçimleridir. İşte bunun için cumhur ittifakı mahalli idareler seçimlerinde de aynısıyla devam ediyor. Birisinde yasal bir zemini vardır birisinde de Yenikapı ruhu ve cumhur ittifakı anlayışıyla gerçekleştiriliyor. 31 Mart’ta inşallah hayırlı bir sonuç cumhur ittifakı tarafından elde edilmiş olacaktır.”