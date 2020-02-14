Bahçelievler’de boş bina çöktü

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde boş bir bina çöktü.

Fotoğraf: DHA

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak’ta bulunan, Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen depremden sonra boşaltılan bina, bugün saat 14:40 sıralarında çöktü.

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Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Çökme sırasında binanın önünden geçenlerin bulunduğu belirtildi. Çöken binanın yanındaki bina da zarar gördü.

Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü…

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, görgü tanıklarının, hurdacıların binanın bodrumuna kaçak olarak girdiğini söylediğini aktardı. Bahadır, ekiplerin, çökme anında binada birinin olup olmadığını araştırdığını söyledi.

Bahadır, ikinci açıklamasında, binanın yarın planlı olarak yıkılacağını ancak hurdacıların bodrumdaki kolonlardan demirleri alması nedeniyle binanın önce yan yattığını, sonra çöktüğünü dile getirdi.

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Siyavuşpaşa Mahallesi Muhtarı Selami Aykut da “Bir ay önce bina boşalıldı. Hasar yoktu. Kat sahipleri, kentsel dönüşüm için müteahhite vermişlerdi” dedi.

Valilik şunları kaydetti: “Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır..”

‘Birden üstümüze yıkıldı’

Çökme sırasında yan binada yaşayan Bahtiyar Cengiz isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cengiz tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Bahtiyar Cengiz, “Bina birden üstümüze yıkıldı. Benim de üstüme geldi. Torunum ve kızım yan odadaydılar” dedi.