Bahçeli: Siyasi Partiler Kanunu’nun değişmesine tam destek veriyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘vekil transferi’ tartışmalarına ilişkin, Siyasi Partiler Kanunu’nun değişmesine tam destek vereceklerini kaydetti.

Fotoğraf: DHA

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘olası bir baskın seçimde, seçime katılabilmeleri için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne milletvekili verebileceklerini’ söylemesinin ardından siyasi partiler kanununun değiştirilerek ‘vekil transferi’nin engellenmesini istemişti. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, “Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok” demişti.

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AA’nın haberine göre Bahçeli şunları söyledi: “MHP, geçmişten bu yana, özellikle de 15 Temmuz, o acı gün, darbe gününden itibaren Türkiye’de demokrasinin normalleşmesi, kökleşmesi, millet olarak huzur ve güvene kavuşması ve siyasi hayatımıza saygınlık kazandırması amacıyla ortaya konmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması gerektiği inancındadır. Bu düşüncelerimizi her defasında ifade ediyoruz. Son gelişmeleri dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu reformlar acilen çıkartılmalıdır.

Koronavirüs salgınından sonra, bayram sonrasında Meclis’in açılması ve faaliyetlerini sürdürmesi halinde gündeme gelebilecektir. MHP, Siyasi Partiler Kanunu’nun gözden geçirilmesini ve öte yandan birçok ülkenin sosyal ve ekonomik meselelerini çözüme kavuşturacak tedbirlerin bir an evvel alınması için şu ana kadar yaptığı hazırlıkları gündeme getirmek suretiyle bugünkü cumhur ittifakı çerçevesinde hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir. İnşallah hayırlara vesile olur.”