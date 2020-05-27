MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Muhteşem ve muazzez günlere ‘cumhur ittifakı’yla ulaşılacaktır” dedi.

Fotoğraf: AA

Eski başbakan Adnan Menderes, dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve maliye bakanı Hasan Polatkan için ‘idam’ kararı çıkan yargılanmalara tanık olan Yassıada’nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülmesi nedeniyle bugün adada açılış töreni düzenlendi.

Reklam

Törende konuşan Bahçeli, Yassıada’nın yalnızca denizin ortasında sivrilen bir kara parçasının adı olmadığını ifade etti.

MHP lideri, ‘adanın aynı zamanda milli hafızalara kazınmış, alacakaranlık bir devrin hukuk kisvesiyle demokrasiyle vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeri’ olduğunu dile getirdi.

Bahçeli, Yassıada’da hukuka deli gömleği giydirildiğini belirterek “Cepheleşerek sonuç alamayacağımız görülmelidir. Çatışmanın ve çekişmenin sonu olmadığı bilinmelidir” ifadelerini kullandı.

Reklam

‘Aklından darbe geçirenler kaybetmeye mahkum’

MHP lideri şöyle devam etti: “Yassıada mahkemelerini kuranlar bir devri değil demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlardır. Koyun otlatan çobanımızla, üniversitede ders veren bir hocamızın, fabrikasının bacasını tüttüren bir iş adamının oyu da iradesi de aynıdır. Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise tedavisi olmayan hıyanet virüsüne dalalettir. Darbe yanlış bir karardır ve zulümdür. Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda, silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkum ve mecburdur. Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen ‘cumhur ittifakı’yla ulaşılacaktır.”