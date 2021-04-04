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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli hükümete ‘yol gösterdi’: O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün

103 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi’yle ilgili ortak açıklamasına bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi.

Fotoğraf: AA

Emekli amirallerin veryansıntv.com sitesinde yayınlanan açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: “Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi’nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

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Bildiride Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın ‘takke ve cübbe’li bir fotoğrafı için ‘kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler’ ifadesi kullanılmıştı.

Hükümetten tepki yağmış, Ankara başsavcılığı da re’sen soruşturma başlatmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi’ olarak tanımladığı bildiriyi MHP’nin nefretle lanetlediğini belirten Bahçeli alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: “Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.”

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