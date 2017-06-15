Bahçeli ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP’ye çattı: Önyargıyla kıyameti kopardılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP’yi ‘önyargıyla kıyamet koparmak’la suçladı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Cumhuriyet’in eski yayın yönetmeni Can Dündar’a belge verdiği gerekçesiyle MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan suçlu bulunup 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Karar üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatılmıştı.

‘Masumane değil’

Twitter’dan CHP’ye çatan MHP lideri Bahçeli, Berberoğlu’nun davasında hukuki yolların tükenmiş olmadığını söyledi.

Hak arayışı ve hukuk mücadelesinde ‘duygusal tepki ve şuursuz eylemlerden kaçınmak’ gerektiğini ifade eden Bahçeli, “CHP aceleyle ayağa kalkmış, önyargıyla kıyameti koparmıştır. CHP’nin, demokratik ve hukuk çemberinden taşmaması gerekirken, mal bulmuş mağribi gibi sokağa fırlayarak yürüyüşe geçmesi masumane değildir. Provokatörler devrede, karıştırıcı ve nifak saçan mihraklar yerli işbirlikçileri eliyle kuyruktadır” diye yazdı.

15 Temmuz vurgusu

“Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş!” sözünü hatırlatan MHP lideri, CHP’nin ‘anarşiye göz kırptığını, uluslararası topluma dikta duyurusunda bulunarak demokrasiye kast etmenin çabasında olduğunu’ öne sürdü.

Bahçeli şöyle devam etti: “Adaletsizlikler batıya ülkemizi ispiyonlamakla çözülemeyecektir. Adalet Ankara-İstanbul arasındaki uzun yolda değil; bizzat milletimizin müşfik ve muhteşem iradesinde, Türk devletinin ruh kökündedir. Sandıkta sonuç alamayanların sokağa çıkması, demokrasiden umudunu kesenlerin uygun adımlarla yürüyüşe geçmesi ısmarlama projedir. 15 Temmuz’da doğan milli mukavemeti yıkmak, parlayan millet direncini kırmak ve rövanşını almak için bugünkü yürüyüş kurgulanmıştır. 15 Temmuz’u unutturup 20 Temmuz darbesi uyduran, kontrollü darbe ödevini karanlık odaklardan alanlar kurulmuş ve yola bırakılmışlardır.”

‘FETÖ’ dedi

Bugün yola çıkmanın ’15 Temmuz FETÖ ihanetine sünger çekmek, hatta alttan alta destek vermek, şühedaya bir kez daha kıymak’ anlamına geldiğini savunan MHP lideri, “Herkesin yasalar içinde, demokratik adap ve ahlak çerçevesinde toplanma, haberleşme, ifade, yürüme özgürlüğü vardır ve bunlar savunulmalıdır Eskiye nazaran yollar yürümek için oldukça kullanışlıdır. Üstelik yol kenarları dinlenme tesisleriyle doludur. Ama yolda adalet yoktur” dedi.

‘İstanbul’dan karşı bir yürüyüş başlarsa…’

“Sokağa oynamak, adalet bahanesiyle pusuda ve ihtiyatta bekleyen bazı mihraklara el sallamak Türkiye’nin mahvına destek vermek, göz yummaktır” diyen Bahçeli, şunları kaydetti: “15 Haziran’da sözde darbe şayiası çıkardılar, bu tezviratın şifreleri çözüldüğünde Ankara’dan İstanbul’a yürümenin kararı çıkacaktır. Merak ediyorum ki, İstanbul’dan karşı bir yürüyüş başlarsa karşılaşma ve buluşma noktası neresi ve nasıl olacaktır? Ankara’dan İstanbul’a yaya olarak seyahat edenlere ‘Anca gidersiniz’ demek yerine, yangına ve kargaşaya hizmet ediyorsunuz demek zorunluluktur. CHP’lilere sesleniyorum; aklınızı başınıza alın, muhtemel ve kestirilemeyen hadiseler patlak verirse, altından ne sizler ne de ülkemiz kalkar!”