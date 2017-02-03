Ayvalık’ta ‘SİT’ dereceleri düşürüldü: Cunda Adası yapılaşmaya açılıyor

RIFAT DOĞAN

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SİT alanlarının iki yıl önce yeniden değerlendirmeye alındığı Ayvalık yapılaşmaya açıldı. Bakanlık, belediyeye gönderdiği yeni planda Cunda dahil adaların büyük bölümünde ‘SİT’ derecelerini düşürdü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi bugünlerde diken üzerinde.Çok sayıda ve önemli doğal sit alanına sahip ilçe tabiat parkı, adaları, koruma altındaki kıyıları ve kenti çevreleyen yeşil bandıyla Marmara’nın incilerinden biri.

Cunda gibi ender güzelliklere sahip bir adanın da bulunduğu ilçede bakanlığın son çalışması halkı ayağa kaldırdı.

Ayvalık’ı 51 parçaya böldüler

Çevre ve şehircilik bakanlığı Ayvalık belediyesine SİT alanlarıyla ilgili gönderdiği son planda birçok alanda yapılaşmaya izin verdi.

Konuyu belediyesi meclisinin şubat ayı toplantısında gündeme getiren Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “51 bölgeye ayrılan Ayvalık’ta 1’inci derece doğal SİT alanı bölgelerde ve adalarda, SİT derecesinin düşürüldüğü ‘Pateriça’da müthiş bir değişiklik var” dedi.

“Bu Ayvalık için hayati bir konu” diyen Gençer bakanlığın incelemesi hakkında şunları söyledi: “Tabiat Parkı olan bölümler Ayvalık’ta korunuyor. 22 ada bunun içine dahil fakat bu yeni değişimde bunların büyük bir kısmının imara açılması için harekete geçilmiş durumda. 1’inci, 2’inci, ve 3’üncü derece SİT alanlarının ismi değiştirildi. Mutlak, nitelikli ve sürdürülebilir koruma alanları olarak değerlendirilmiş. Mutlak koruma kırmızı, nitelikli koruma mavi ve sürdürülebilir yeşil renkle belirlenmiş.”

Belediye başkanı: Biz bu plana karşıyız

Kendisinin ve grubunun bu plana karşı olduğunu ifade eden Gençer, çalışmanın olası risklerini şöyle sıraladı: “Biz Tabiat Parkı içinde bütün alanların eskisi gibi birinci derece SİT, yani kırmızı olarak korunmasından yanayız ve bu konuda kesin kararımız var. Pateriça ve Tabiat Parkı olarak korunan hiçbir alan içinde yerleşim yapılmasını ve birinci derece sit alanı olmaktan çıkarılmasını istemiyoruz. Bu SİT irdelemesi geçtikten sonra muhtemelen Tabiat Parkı da kaldırılacaktır. Biz bu plana karşıyız.”

Cunda da imara açılıyor

Ayvalık Tabiat Platformu üyelerinden Prof. Kerim Alpınar, bakanlığın son düzenlemesiyle birlikte yan yana adalardan bazıları korunurken bazı adaların SİT derecelerinin düşürüldüğünü belirtti: “Örneğin Yellice, Pınar, Hasır, Tavuk, Güvercin, Çiçek ve Çıplak Ada için koruma derecesi 1’den 2’ye düşürülmüş durumda.”

“Cunda Adası’nın önemli bölümü yapılaşmaya açılmak isteniyor” diyen Alpınar, “Cunda’da neredeyse Cundalılara ait arazi kalmadı. Ne hikmetse daha çok Cunda’da el değiştiren Pateriça ve çevresi imara açılmak isteniyor” diye konuştu.

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli de “Kent Konseyi olarak bu konuyla ilgili toplantı yaptık ve kesinlikle önceden doğal sit olarak belirlenmiş alanların dışına çıkılmaması gerektiği kararını aldık ve bu konuda yasal ve eylemsel her mücadelede yer alacağız” dedi.