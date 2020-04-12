Ayşenur Arslan: Halkına kolonya ve maske veren bir tek Türkiye varmış; Avrupalılar bizi kıskanıyormuş

Dünyada bir taneymişiz, örneğin! Şaka değil, tam da böyle manşetler attılar. Halkına kolonya ve maske veren bir tek Türkiye varmış. Avrupalılar bizi kıskanıyormuş.

İşten/aştan vazgeçtik, bari kolonya ve maskeyle avunalım diyeceksiniz. O da ‘masal’! İktidar maske dağıtmayı… Bırakın dağıtmayı, temin edilmesini sağlayamadı…

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Belediyeler dağıtacak diye ödü koptuğu için de başta İstanbul, ‘kaybettikleri’ büyükşehirlerin başkanlarını kötüleme yarışına girdi. Belediyeleri ve tabii muhalefeti kötülerken de iktidara alkış tutmak için çocukça işlere kalkıştı.

CHP’nin ‘sağlıkta şiddet yasasına’ dair önerisini AKP-MHP oylarıyla reddedip, hemen ertesi gün yasayı AKP adına Meclis’e getirmek… Ve dünü hemen unutup, bu adımı alkışlamak..

Sermayenin (Emin Çapa’nın ifadesiyle) ‘göbek atarak’ karşıladığı ‘işten çıkarma yasağı’ adı altındaki düzenlenmeyi ‘çalışana destek’ diye sunmak..

Daha nice ayıp! Nice saçmalık!

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Ayşenur Arslan’ın yazısı

