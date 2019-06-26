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Yaramazlara biraz batar!

Ayşe öğretmen beraat etti

Beyaz Show’a bağlanıp ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı‘ gerekçesiyle 1 yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik yeniden yargılandığı davada beraat etti.

Çelik ve kızı Deran

Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı. Çelik, altı aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan 2018’de altı aylık kızıyla birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konmuştu.

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Ayşe öğretmenin isteği üzerine, daha sonra altı aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmişti. Avukatının başvurusunu değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, infaz erteleme talebini kabul ederek Çelik’i 4 Mayıs 2018’de tahliye etmişti. Çelik’in infazı 19 Ekim 2018’de ikinci kez ertelenmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılanan Çelik, savunmasında yaptığının suç olduğunu düşünmediğini söyleyerek beraatini istedi.

Çelik’in avukatı Ramazan Demir de mahkemenin mahkumiyet gerekçesine esas kabul ettiği her şeyin Anayasa Mahkemesi’nce çürütüldüğünü, Anayasa Mahkemesi’nin kararı ve dosya içeriği dikkate alınarak, ifade ve eylem kanunda suç olmadığı için müvekkilinin beraatini istedi.

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Heyet, mahkemece verilen önceki mahkumiyet kararının tüm sonuçları ile kaldırılmasına ve Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile hak ihlali söz konusu olduğuna dair tespit gözetilerek, sanığın suç teşkil etmeyen eyleminden dolayı beraatine karar verdi.

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