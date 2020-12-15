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Yaramazlara biraz batar!

Ayça Söylemez: İtibarı tartışmaya açılanın şiddet mağdurları olduğu malumunuz

Avukatlar, ifşa eyleminin suç ve ceza pratiğinde ihbar kabul edileceği gibi basit bir durumu böyle açıklıyor.

Kaldı ki pratikte, bir ifşanın veya ihbarın, taciz gibi kanıtlanması bazen imkânsız olan bir durumda bile etkin soruşturulması halinde, anlatımın detaylarından bile gerçeğin ortaya çıkarılması hiç zor değil.

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Yine pratikte, itibarı korunup kollanan erkeklerin savunma vermek için mecra bulma sıkıntısı çekmediği, aksine itibarı tartışmaya açılanın şiddet mağdurları olduğu malumunuz.

Son olarak, mesajlaşmalar üzerinden yürüyen günlük hayatımızda ifşanın gerçekte bir iftira olduğu durumda, iddianın aksini kanıtlamak da çoğu zaman mümkün oluyor. Hayatın olağan akışında ise ‘olmayanın ifşası’ çok küçük bir istisnadan ibaret.

Ayça Söylemez’in yazısı

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