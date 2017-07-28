Ay çekirdekleriyle beraber: Çinli sanatçı Ai Weiwei Türkiye’ye geliyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Ege’de hayatını kaybeden bebek Aylan Kürdi pozuyla gündeme gelen Çinli sanatçı Ai Weiwei Türkiye’de sergi açacak.

Sanatçının porselen çalışmalarına odaklanan sergide günümüz dünyasıyla ilgili mesajlarını geleneksel Çin el sanatları aracılığıyla aktaran Weiwei, sanat tarihine yaklaşımını da eserlerine yansıtıyor.

Reklam

İstanbul Bienali’yle eş zamanlı olarak Sabancı Müzesi’nde 12 Eylül’de açılacak sergide, Weiwei’ın meşhur ay çekirdekleri işi de yer alacak. Çinli 1600 zanaatkarın her birini elde üretip boyadığı çekirdeklerın yapımı beş yıl sürmüştü.

Müzenin hem iç hem de dış mekanlarında gerçekleştirilecek sergide sanatçının en eskisi 40 yıl öncesine ait olan 100’ü aşkın eser yer alacak.

Sanatçının Aylan Kürdi pozu, farklı kesimler tarafından mülteci sorununa duyarlılık geliştirdiği gerekçesiyle takdir toplasa da, aynı ölçüde eleştirilerin de hedefi olmuştu.