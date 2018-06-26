‘Özgür ülkelerde oy verip Türkiye’dekileri ‘tiran Erdoğan’ın eline bıraktılar’

Pazar gecesi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’da en fazla oy aldığı Hollanda ve Belçika’daki seçmenler sokaklarda kutlamalar yaptı. Yasalara uygun olmayan kutlamalar için bir siyasetçi şu yorumu yaptı: “Tam bir istila. Erdoğan’ın İslamofaşizmini kutlayan Türkler, özgür bir ülkede oy kullanarak Türkiye’deki vatandaşları tiran Erdoğan’ın eline bıraktı.”

Pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken genel seçimlerinde AKP’nin en fazla oy aldığı Belçika ve Hollanda’da, Türkiye kökenli göçmenlerle ilgili uyum tartışması alevlendi.

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Yaklaşık 260 bin Türkiye kökenli seçmenin bulunduğu Hollanda’da sandığa gidenlerin oranı yüzde 46,7 oldu. Erdoğan geçerli oyların yüzde 73’ünü aldı. CHP adayı Muharrem İnce’nin oy oranı ise yüzde 18,3’te kaldı.

Belçika’da da kayıtlı 142 bin 500 seçmenin yaklaşık yarısı oy kullandı. Erdoğan, yüzde 75 ile yurtdışında en yüksek oyu Belçika’da aldı. İnce’nin oy oranı yüzde 15’de kaldı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre pazar gecesi sonuçların açıklanmasının ardından AKP’li seçmenler Hollanda ve Belçika’da sokaklara döküldü. Araç konvoyları oluşturan Türkiye kökenli seçmenler, yasak olmasına rağmen korna çalarak ve havai fişek atarak kutlama yaptı.

Amsterdam’da trafiği aksatan konvoylar ve gürültü kirliliği tepkiye neden oldu. Demokrasi Forumu Partisi Grup Başkanı Annabel Nanninga, “Kornacı Türkler” dediği AKP seçmenlerinin gösterisini ‘tuhaf’ diye niteledi. Nanninga’ya göre Hollanda’da doğup büyüyen kişilerin korna çalıp trafiği tıkayarak yaşadıkları topluma sırt çevirmesi, şoke edici bir durum.

Hollanda’daki seçmenlerin, ‘özgür bir ülkede oy kullanarak Türkiye’deki vatandaşları ‘Tiran Erdoğan’ın eline bıraktıklarını’ savunan Amsterdamlı politikacı, şunları söyledi: “Umuma açık alanlarda kurallara uymamaları ve açık açık bir despota destek vermeleri kaygı verici. Bizim sokaklarımızın patronunun kim olacağına belediye başkanı, savcı ve polis üçgeni yerine AKP karar veriyor.”

Yaşlılar Partisi de pazar akşamı yaşanan gürültü nedeniyle tepki gösterdi.Amsterdam belediye beclisi üyesi Wil van Soest, “Bunlar çoğunlukla genç insanlar. Hiçbir zaman yaşamadıkları ve yaşamayacakları bir ülke için gurur duyuyorlar. Dünya tersine döndü” dedi.

Türkiye kökenli seçmenleri, enerjilerini Hollanda için harcamaya çağıran van Soest, aksi takdirde üzüntü kornaları çalacağını savundu.

‘Uyum değil kolonizasyon’

Liberal Sağ Parti (VVD), Amsterdam Belediye Başkanı Jozias van Aartsen’a, gösteriye neden müdahale edilmediğini ve havai fişeklerin neden engellenmediğini sordu.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de AKP’li seçmenlere Twitter üzerinden tepki gösterdi. Wilders, kutlama yapan seçmenlerin fotoğrafını paylaşarak, “Tam bir istila. Erdoğan’ın İslamofaşizmini kutlayan Türkler. Uyum değil kolonizasyon” dedi.

Leiden Üniversitesi öğretim üyesi Erik Jan Zürcher, Hollanda Televizyonu’na (NOS) yaptığı değerlendirmede, Erdoğan’ın yüksek oy almasını iki ana nedene bağladı.

Hollandalı profesöre göre birinci neden, AKP’nin seçmenin ayağına giderek onları Amsterdam, Lahey ve Deventer’deki sandıklara ücretsiz taşıması. Muhalefet partileri, bu konuda AKP kadar etkin değil.

İkinci neden ise AKP’li seçmenlerin Türkiye’ye dönük yaşaması. Bu kesim genellikle Türk medyasını izliyor. Medyanın büyük bölümü Erdoğan’a yakın olduğu için, Türkiye ile ilgili konularda ilk onlar ön planda oluyor.

Prof. Dr. Zürcher’e göre Hollanda’ya daha fazla odaklanan diğer seçmenler nispeten daha az oy kullanıyor. Çünkü Türkiye ile Hollanda kadar ilgili değiller.