Avrupa Merkez Bankası başkanı: Avro bölgesinde ekonomi yüzde 8 ila 12 daralabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, avro bölgesi ekonomisinin Covid-19 salgınının etkilerinden ötürü bu yıl yüzde 8 ila yüzde 12 daralabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ECB’nin daha önceki açıklamasında ekonominin yüzde 5 ila yüzde 12 daralabileceği ifade edilmişti.

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Ayrıca Lagarde salgının ekonomik etkilerinin ‘hafif’ olacağının düşünüldüğü senaryonun artık mümkün olmadığını, ‘orta’ ve ‘ağır’ senaryoların yaşanmasının daha olası göründüğünü de sözlerine ekledi.

ECB, avro bölgesi ekonomisinin yılın ikinci yarısı toparlanmaya başlayacağını fakat geçen seneki seviyelere ulaşmasının 2022’yi bulacağını açıklamıştı.